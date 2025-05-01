Полузащитник Динамо: «В этом матче мы переехали Шахтер катком»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о своей карьере в «Днепре-1» совместной работе с Игорем Йовичевичем:

«Он очень хорошо ко мне относился, постоянно давал советы, помогал и на поле, и за его пределами. Всегда мог подойти и пообщаться в неформальной обстановке.

Но он поступил не очень красиво, когда перешел в донецкий «Шахтер». Йовичевич обещал, что останется с нами, но поменял планы. Он тогда звонил каждому из нас и объяснял, почему уходит. Мол, Лига чемпионов... Мы тогда обиделись на него.

Потом мы его и прибили с «Шахтером», когда впервые встретились после ухода тренера. В этом матче мы катком переехали соперника. Победили 2:1, но если честно, у них был один или два момента. Всю борьбу полностью выиграли. Мне кажется, «Днепр-1» мог победить в чемпионате, если бы Йовичевич остался», – вспоминает Пихаленок.

В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, где забил шесть голов и отдал две результативные передачи.