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  4. Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 мая 2025, 08:20 |
463
0

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

01 мая 2025, 08:20 |
463
0
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

1 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В полуфинале украинка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок состоится на Manolo Santana Stadium и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву.

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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Коко Гауфф, либо против Иги Свентек.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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