Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В полуфинале украинка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок состоится на Manolo Santana Stadium и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Коко Гауфф, либо против Иги Свентек.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.