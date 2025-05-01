Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
1 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
В полуфинале украинка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок состоится на Manolo Santana Stadium и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву.
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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Соболенко.
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Коко Гауфф, либо против Иги Свентек.
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