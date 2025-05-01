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01 мая 2025, 08:20 |
596
0

Беллингем – первый. Забарный занял девятое место в интересном рейтинге

Защитник «Борнмута» провел на поле 4 464 минуты за последний год

01 мая 2025, 08:20 |
596
0
Беллингем – первый. Забарный занял девятое место в интересном рейтинге

Международная футбольная обсерватория (CIES) составила интересный рейтинг футболистов, которые сыграли больше всего минут за последний год.

Главные критерии для попадания в этот список – рассматривались только пять сильнейших лиг Европы (Англия, Испания, Италия, Франция и Германия), футболистам должно быть не более 23-х лет.

На девятой позиции разместился защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле 4 464 минуты во всех турнирах за последние 12 месяцев.

Лидером рейтинга стал представитель мадридского «Реала» Джуд Беллингем (5 368 минут), второе место занял игрок «Барселоны» Ламин Ямаль (5 191 минут).

Рейтинг игроков до 23-х лет, которые сыграли больше всего за последний год (в пяти лучших лигах Европы):

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CIES чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Ламин Ямаль Джуд Беллингем Педри Барт Вербрюгген Пау Кубарси Нуну Мендеш Беньямин Шешко Райан Гравенберх Морган Роджерс рейтинг
Николай Титюк Источник: CIES
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