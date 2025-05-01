Когда играет Свитолина? Расписание полуфиналов на турнире WTA1000 в Мадриде

1 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде состоятся матчи 1/2 финала в одиночном разряде.

До этой стадии прошла и первая ракетка Украины Элина Свитолина. За выход в решающий поединок она поборется против Арины Соболенко.

В еще одном полуфинале сойдутся Коко Гауфф и Ига Свентек.

Расписание полуфинальных матчей на турнире WTA 1000 в Мадриде

17:00 Коко Гауфф [4] – Ига Свентек [2]

Коко Гауфф [4] – Ига Свентек [2] 22:30 Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина [17]

В четверг в Мадриде также состоятся четвертьфиналы Мастерса (у мужчин):