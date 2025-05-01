WTA01 мая 2025, 07:55 | Обновлено 01 мая 2025, 08:56
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Когда играет Свитолина? Расписание полуфиналов на турнире WTA1000 в Мадриде
В 22:30 по Киеву Элина выйдет на корт против первой ракетки мира Арины Соболенко
01 мая 2025, 07:55 | Обновлено 01 мая 2025, 08:56
1367
0
1 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде состоятся матчи 1/2 финала в одиночном разряде.
До этой стадии прошла и первая ракетка Украины Элина Свитолина. За выход в решающий поединок она поборется против Арины Соболенко.
В еще одном полуфинале сойдутся Коко Гауфф и Ига Свентек.
Расписание полуфинальных матчей на турнире WTA 1000 в Мадриде
- 17:00 Коко Гауфф [4] – Ига Свентек [2]
- 22:30 Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина [17]
В четверг в Мадриде также состоятся четвертьфиналы Мастерса (у мужчин):
- 14:00 Каспер Рууд [14] – Даниил Медведев
- 16:00 Франсиско Черундоло [20] – Якуб Меншик [22]
- 17:30 Джек Дрейпер [5] – Маттео Арнальди
- 21:00 Лоренцо Музетти [10] – Габриэль Диалло [LL]
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