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  4. Когда играет Свитолина? Расписание полуфиналов на турнире WTA1000 в Мадриде
WTA
01 мая 2025, 07:55 | Обновлено 01 мая 2025, 08:56
1367
0

Когда играет Свитолина? Расписание полуфиналов на турнире WTA1000 в Мадриде

В 22:30 по Киеву Элина выйдет на корт против первой ракетки мира Арины Соболенко

01 мая 2025, 07:55 | Обновлено 01 мая 2025, 08:56
1367
0
Когда играет Свитолина? Расписание полуфиналов на турнире WTA1000 в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

1 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде состоятся матчи 1/2 финала в одиночном разряде.

До этой стадии прошла и первая ракетка Украины Элина Свитолина. За выход в решающий поединок она поборется против Арины Соболенко.

В еще одном полуфинале сойдутся Коко Гауфф и Ига Свентек.

Расписание полуфинальных матчей на турнире WTA 1000 в Мадриде

  • 17:00 Коко Гауфф [4] – Ига Свентек [2]
  • 22:30 Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина [17]

В четверг в Мадриде также состоятся четвертьфиналы Мастерса (у мужчин):

  • 14:00 Каспер Рууд [14] – Даниил Медведев
  • 16:00 Франсиско Черундоло [20] – Якуб Меншик [22]
  • 17:30 Джек Дрейпер [5] – Маттео Арнальди
  • 21:00 Лоренцо Музетти [10] – Габриэль Диалло [LL]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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