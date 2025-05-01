СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 мая

В четверг, 1 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Атлетик – Манчестер Юнайтед

2.17 – 3.44 – 3.79

22:00 Тоттенхэм – Буде-Глимт

1.31 – 6.32 – 10.80

22:00 Бетис – Фиорентина

1.75 – 3.74 – 5.09

22:00 Юргорден – Челси

11.60 – 5.85 – 1.28

ТЕННИС

22:30 Элина Свитолина – Арина Соболенко

2.70 – 1.47

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