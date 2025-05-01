СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 1 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Атлетик – Манчестер Юнайтед
22:00 Тоттенхэм – Буде-Глимт
22:00 Бетис – Фиорентина
22:00 Юргорден – Челси
ТЕННИС
22:30 Элина Свитолина – Арина Соболенко
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