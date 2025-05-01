Интер Майами – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ
1 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Ванкувер.
Поединок пройдет на арене Чейз Стэдиум в городе Форт-Лодердейл. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.
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Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победитель противостояния в финале встретится либо с Крус Асуль, либо с Тигрес.
Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба выйдут в старте Майами на ответный матч против Ванкувера.
Интер Майами – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы на матч Интер Майами – Ванкувер
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