1 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Ванкувер.

Поединок пройдет на арене Чейз Стэдиум в городе Форт-Лодердейл. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

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Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победитель противостояния в финале встретится либо с Крус Асуль, либо с Тигрес.

Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба выйдут в старте Майами на ответный матч против Ванкувера.

Интер Майами – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы на матч Интер Майами – Ванкувер