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Major League Soccer
01 мая 2025, 03:00 |
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0

Интер Майами – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ

01 мая 2025, 03:00 |
107
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Интер Майами – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес и Лионель Месси

1 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Ванкувер.

Поединок пройдет на арене Чейз Стэдиум в городе Форт-Лодердейл. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победитель противостояния в финале встретится либо с Крус Асуль, либо с Тигрес.

Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба выйдут в старте Майами на ответный матч против Ванкувера.

Интер Майами – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы на матч Интер Майами – Ванкувер

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Интер Майами Ванкувер Уайткэпс смотреть онлайн Лига чемпионов КОНКАКАФ Лионель Месси Луис Суарес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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