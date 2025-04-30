В среду, 30 апреля, проходит матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

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Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

На 64-й минуте «Интер» снова вышел вперед. Дубль оформил Дензел Дюмфрис – 3:2. Счет стал равным через одну минуту – автогол на счету Яна Зоммера.

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

ВИДЕО. Триллер в Лиге чемпионов! Барселона и Интер быстро обменялись голами

ГОЛ! Дюмфриз, 64 мин, 2:3

ГОЛ! Зоммер, 65 мин, 3:3