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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 23:31 | Обновлено 30 апреля 2025, 23:57
510
1

ВИДЕО. Триллер в Лиге чемпионов! Барселона и Интер быстро обменялись голами

Счет в матче – 3:3

30 апреля 2025, 23:31 | Обновлено 30 апреля 2025, 23:57
510
1
ВИДЕО. Триллер в Лиге чемпионов! Барселона и Интер быстро обменялись голами
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 апреля, проходит матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

На 64-й минуте «Интер» снова вышел вперед. Дубль оформил Дензел Дюмфрис – 3:2. Счет стал равным через одну минуту – автогол на счету Яна Зоммера.

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

ВИДЕО. Триллер в Лиге чемпионов! Барселона и Интер быстро обменялись голами

ГОЛ! Дюмфриз, 64 мин, 2:3

ГОЛ! Зоммер, 65 мин, 3:3

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Дензел Дюмфрис Ян Зоммер Барселона Интер Милан видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Интер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Saar
Обмінялись!?? Там Інтер забив і Барсі і собі.
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