В среду, 30 апреля, проходит матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

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Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

На 39-й минуте счет в матче стал 2:2. На 39-й минуте голом отметился Ферран Торрес.

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

ВИДЕО. Вот это матч! Барселона сравняла счет с Интером после 0:2

ГОЛ! Торрес, 38 мин, 2:2