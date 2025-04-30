ВИДЕО. Вот это матч! Барселона сравняла счет с Интером после 0:2
На 39-й минуте голом отличился Ферран Торрес
В среду, 30 апреля, проходит матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».
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Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
На 39-й минуте счет в матче стал 2:2. На 39-й минуте голом отметился Ферран Торрес.
Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».
ВИДЕО. Вот это матч! Барселона сравняла счет с Интером после 0:2
ГОЛ! Торрес, 38 мин, 2:2
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