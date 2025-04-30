Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вот это матч! Барселона сравняла счет с Интером после 0:2
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 22:47 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:56
944
0

ВИДЕО. Вот это матч! Барселона сравняла счет с Интером после 0:2

На 39-й минуте голом отличился Ферран Торрес

30 апреля 2025, 22:47 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:56
944
0
ВИДЕО. Вот это матч! Барселона сравняла счет с Интером после 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

В среду, 30 апреля, проходит матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

На 39-й минуте счет в матче стал 2:2. На 39-й минуте голом отметился Ферран Торрес.

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

ВИДЕО. Вот это матч! Барселона сравняла счет с Интером после 0:2

ГОЛ! Торрес, 38 мин, 2:2

По теме:
Вечер суперголов. Барселона и Интер устроили яркое шоу в полуфинале ЛЧ
ВИДЕО. Триллер в Лиге чемпионов! Барселона и Интер быстро обменялись голами
54 года ожидания. Маркус Тюрам забил на первой минуте полуфинала ЛЧ
Барселона Интер Милан видео голов и обзор Лига чемпионов Маркус Тюрам Барселона - Интер Ферран Торрес
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 30 апреля 2025, 08:15 0
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)

Команда сыграет в Дивизионе 1A

Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Теннис | 30 апреля 2025, 18:57 24
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк

Элина в двух сетах переиграла Моюку Утидзиму в матче 1/4 финала тысячника в Испании

Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Теннис | 30.04.2025, 23:48
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
Футбол | 30.04.2025, 22:55
Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Бокс | 30.04.2025, 08:32
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
29.04.2025, 07:26 17
Бокс
Звезда Барселоны пригрозил клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса
Звезда Барселоны пригрозил клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса
29.04.2025, 14:24 1
Футбол
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
30.04.2025, 00:03 32
Теннис
Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
29.04.2025, 09:26 1
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
30.04.2025, 19:05 20
Футбол
«В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко
«В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко
29.04.2025, 01:12
Футбол
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
29.04.2025, 03:00 8
Футбол
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
29.04.2025, 06:23
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем