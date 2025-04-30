Ламин Ямаль играет свой 100-й матч за Барселону в возрасте 17 лет
«Барселона» играет полуфинал Лиги чемпионов против «Интера»
Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Интер».
Этот матч является знаковым для Ламина Ямаля.
Футболист в возрасте 17 лет, 9 месяцев и 17 дней играет свой 100-й матч за «Барселону».
Ямаль является вторым игроком в возрасте до 18 лет, который участвует в полуфинале Лиги чемпионов, после Юлиана Дракслера (17 лет и 226 лет) в составе «Шальке» в 2011 году.
За это время молодой звездный игрок уже успел выиграть с «Барселоной» Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
2 - Con 17 años y 291 días, Lamine Yamal se convertirá en el segundo jugador menor de 18 años que disputa una semifinal como titular en la Champions League tras Julian Draxler (17 años, 226 días) con el Schakle 04 en Old Trafford en mayo de 2011. Joya. pic.twitter.com/h3GR6dpmAi— OptaJose (@OptaJose) April 30, 2025
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