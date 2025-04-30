Ламин Ямаль играет свой 100-й матч за Барселону в возрасте 17 лет

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Интер».

Этот матч является знаковым для Ламина Ямаля.

Футболист в возрасте 17 лет, 9 месяцев и 17 дней играет свой 100-й матч за «Барселону».

Ямаль является вторым игроком в возрасте до 18 лет, который участвует в полуфинале Лиги чемпионов, после Юлиана Дракслера (17 лет и 226 лет) в составе «Шальке» в 2011 году.

За это время молодой звездный игрок уже успел выиграть с «Барселоной» Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.