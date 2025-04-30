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  4. Ламин Ямаль играет свой 100-й матч за Барселону в возрасте 17 лет
Испания
30 апреля 2025, 22:33 |
369
0

Ламин Ямаль играет свой 100-й матч за Барселону в возрасте 17 лет

«Барселона» играет полуфинал Лиги чемпионов против «Интера»

30 апреля 2025, 22:33 |
369
0
Ламин Ямаль играет свой 100-й матч за Барселону в возрасте 17 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Интер».

Этот матч является знаковым для Ламина Ямаля.

Футболист в возрасте 17 лет, 9 месяцев и 17 дней играет свой 100-й матч за «Барселону».

Ямаль является вторым игроком в возрасте до 18 лет, который участвует в полуфинале Лиги чемпионов, после Юлиана Дракслера (17 лет и 226 лет) в составе «Шальке» в 2011 году.

За это время молодой звездный игрок уже успел выиграть с «Барселоной» Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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