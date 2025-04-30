ВИДЕО. Горячий полуфинал в Лиге чемпионов. Барса и Интер обменялись голами

В среду, 30 апреля, проходит матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

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Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

На 21-й минуте удвоил преимущество миланцев Дензел Дюмфрис. На 25-й минуте Ламин Ямаль сократил расстояние каталонцев.

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

ГОЛ! Дюмфрис, 21 мин, 0:2

ГОЛ! Ямаль, 24 мин, 1:2