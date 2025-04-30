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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 22:30 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:58
495
0

ВИДЕО. Горячий полуфинал в Лиге чемпионов. Барса и Интер обменялись голами

Дюмфрис забил на 21-й минуте, Ямаль – на 25-й

30 апреля 2025, 22:30 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:58
495
0
ВИДЕО. Горячий полуфинал в Лиге чемпионов. Барса и Интер обменялись голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В среду, 30 апреля, проходит матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

На 21-й минуте удвоил преимущество миланцев Дензел Дюмфрис. На 25-й минуте Ламин Ямаль сократил расстояние каталонцев.

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

ГОЛ! Дюмфрис, 21 мин, 0:2

ГОЛ! Ямаль, 24 мин, 1:2

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Дензел Дюмфрис Ламин Ямаль Барселона Интер Милан видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Интер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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