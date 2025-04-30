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  4. ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Интер забил уже на 31-й секунде
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 22:10 |
1051
2

ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Интер забил уже на 31-й секунде

Маркус Тюрам быстро открыл счет

30 апреля 2025, 22:10 |
1051
2
ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Интер забил уже на 31-й секунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

В среду, 30 апреля, проходит матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

На 31-й секунде счет в матче был открыт. Голом отметился нападающий «Интера» Маркус Тюрам.

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Интер забил уже на 31-й секунде

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Барселона Интер Милан видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Интер Маркус Тюрам
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Puppet_master
в телеграм на бу-бу-ям не підпишусь, на всьому теми мутять!
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Saar
Автор -істєрічка :катастрофа- ямал травмувався, катастрофа - гол на 31 с..... Інтеру перемоги!
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