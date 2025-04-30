Лига чемпионов30 апреля 2025, 22:10 |
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ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Интер забил уже на 31-й секунде
Маркус Тюрам быстро открыл счет
30 апреля 2025, 22:10 |
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В среду, 30 апреля, проходит матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
На 31-й секунде счет в матче был открыт. Голом отметился нападающий «Интера» Маркус Тюрам.
Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».
ВИДЕО. Катастрофа для Барсы! Интер забил уже на 31-й секунде
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Автор -істєрічка :катастрофа- ямал травмувався, катастрофа - гол на 31 с..... Інтеру перемоги!
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