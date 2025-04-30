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Англия
30 апреля 2025, 22:05 |
1077
1

Даже не захотел разговаривать. Названа команда, которой отказал Гвардиола

Пеп не пожелал договариваться о работе с пятикратными чемпионами мира

30 апреля 2025, 22:05 |
1077
1
Даже не захотел разговаривать. Названа команда, которой отказал Гвардиола
Getty Images/Global Images Ukraine

После финальной части чемпионата мира 2022 года, который проходил в Катаре, руководство Бразильской конфедерации футбола хотело договориться о сотрудничестве с наставником «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.

Испанец был первым наставником, к которому обратились боссы бразильского футбола, однако Гвардиола шокировал их тем, что даже не захотел разговаривать на эту тему.

На ЧМ-2022 сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале от Хорватии, после чего ее коуч Тите был отправлен в отставку.

Впоследствии «селесао» руководили бразильские специалисты Рамон Менезес, Фернандо Диниз и Доривал Жуниор, который покинул пост в конце марта нынешнего года.

Ныне бразильская сборная пребывает без наставника, а ее недавняя попытка договориться о сотрудничестве с коучем «Реала» Карло Анчелотти потерпела неудачу из-за невероятно щедрого с финансовой точки зрения предложения, которое итальянец буквально в последний момент получил из Саудовской Аравии.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола сборная Бразилии по футболу назначение тренера выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: SporTV
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Victor673256ua
І час показав, що Гвардіола був правий. Взяв з Манчестер Сіті Лігу чемпіонів.
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