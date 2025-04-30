Ужас для Барселоны. Звездный игрок травмировался перед игрой с Интером

В среду, 30 апреля, должен состояться матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Накануне в стартовом составе каталонцев был заявлен Ламин Ямаль. Однако испанец получил травму на предматчевой разминке. Его заменит Фермин Лопес.

Обновление: после обследования футболисту уже позволили играть. Ламин начинает в старте.