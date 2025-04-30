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Испания
30 апреля 2025, 21:55 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:01
1663
3

Ужас для Барселоны. Звездный игрок травмировался перед игрой с Интером

Ламин Ямаль получил травму

30 апреля 2025, 21:55 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:01
1663
3
Ужас для Барселоны. Звездный игрок травмировался перед игрой с Интером
Marca. Ламин Ямаль

В среду, 30 апреля, должен состояться матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Накануне в стартовом составе каталонцев был заявлен Ламин Ямаль. Однако испанец получил травму на предматчевой разминке. Его заменит Фермин Лопес.

Обновление: после обследования футболисту уже позволили играть. Ламин начинает в старте.

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травма Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 3
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zhyr
Ямал, який не мав грати, забив гол і відразу ледь дубль не зробив))
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Первый Среди Равных
фіналіст ясний
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0
Saar
пох
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