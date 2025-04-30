Ужас для Барселоны. Звездный игрок травмировался перед игрой с Интером
Ламин Ямаль получил травму
В среду, 30 апреля, должен состояться матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».
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Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Накануне в стартовом составе каталонцев был заявлен Ламин Ямаль. Однако испанец получил травму на предматчевой разминке. Его заменит Фермин Лопес.
Обновление: после обследования футболисту уже позволили играть. Ламин начинает в старте.
🚨 Ojo, que Lamine Yamal se retira del calentamiento del Barça 🚨— MARCA (@marca) April 30, 2025
Calienta Fermín #UCL #Champions #Barça #Inter pic.twitter.com/E2jNy8KjYu
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