Валлийский клуб-сенсация нацелился на защитника Манчестер Юнайтед

«Рэксхем» нацелен на североирландского защитника «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванса, сообщает The Sun.

По информации источника, валлийский клуб планирует усилиться перед предстоящим сезоном Чемпионшипа, потому намерен подписать 36-летнего футболист на правах свободного агента.

Контракт Эванса с «манкунианцами» истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что «Рэксхем» установил уникальное достижение в английском футболе.