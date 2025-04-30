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Англия
30 апреля 2025, 22:15 |
265
0

Валлийский клуб-сенсация нацелился на защитника Манчестер Юнайтед

Джонни Эванс привлекает внимание «Рэксхема»

30 апреля 2025, 22:15 |
265
0
Валлийский клуб-сенсация нацелился на защитника Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонни Эванс

«Рэксхем» нацелен на североирландского защитника «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванса, сообщает The Sun.

По информации источника, валлийский клуб планирует усилиться перед предстоящим сезоном Чемпионшипа, потому намерен подписать 36-летнего футболист на правах свободного агента.

Контракт Эванса с «манкунианцами» истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что «Рэксхем» установил уникальное достижение в английском футболе.

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Рэксхем Джонни Эванс Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип
Даниил Кирияка Источник: The Sun
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