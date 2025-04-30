Англия30 апреля 2025, 22:15 |
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Валлийский клуб-сенсация нацелился на защитника Манчестер Юнайтед
Джонни Эванс привлекает внимание «Рэксхема»
30 апреля 2025, 22:15 |
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«Рэксхем» нацелен на североирландского защитника «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванса, сообщает The Sun.
По информации источника, валлийский клуб планирует усилиться перед предстоящим сезоном Чемпионшипа, потому намерен подписать 36-летнего футболист на правах свободного агента.
Контракт Эванса с «манкунианцами» истекает летом 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что «Рэксхем» установил уникальное достижение в английском футболе.
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