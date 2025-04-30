Боруссия Д хочет избавиться от игрока, которого считали топ-вундеркиндом
Юссуфа Мукоко больше не входит в планы «черно-желтых»
Дортмундская «Боруссия» в летнее трансферное окно будет готова рассмотреть предложения о продаже 20-летнего форварда Юссуфы Мукоко.
В настоящий момент Мукоко выступает на правах аренды за «Ниццу», однако в этой команде абсолютно не блистает, забив лишь 2 мяча в 22 официальных матчах.
В «Боруссии» осознают, что в спортивном плане Мукоко вряд ли что-то способен предложить первой команде, а потому хотят рассмотреть все доступные предложения о продаже форварда, контракт которого с клубом истекает летом 2026 года.
По имеющейся информации, Мукоко уже был предложен нескольким клубам, однако пока никакой конкретики по вероятному трансферу Юссуфы нет.
Юссуфа Мукоко считался топ-вундеркиндом немецкого футбола, дебютировав в 16 лет 1 день в Бундеслиге и в 16 лет 18 дней – в Лиге чемпионов. Однако оправдать ожиданий в дальнейшем форвард так и не смог, и в настоящий момент в его карьере наблюдается очевидный кризис.
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