Каталонцы – без суперзвезды. Составы на полуфинал ЛЧ Барселона – Интер 

В среду, 30 апреля, должен состояться матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команды определили стартовые составы на поединок. В заявке каталонцев отсутствует их лучший бомбардир Роберт Левандовски, прична – травма.

«Барселона»: Щенсны, Пау Кубарси, Мартинес, Торрес, Педри, Рафинья, Ямаль, Ольмо, де Йонг, Кунде, Мартин.

«Интер»: Зоммер, Думфрис, Бастони, Ачерби, Биссекк, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».