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  4. Каталонцы – без суперзвезды. Составы на полуфинал ЛЧ Барселона – Интер 
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 21:05 |
451
0

Каталонцы – без суперзвезды. Составы на полуфинал ЛЧ Барселона – Интер 

Матч стартует в 22:00

30 апреля 2025, 21:05 |
451
0
Каталонцы – без суперзвезды. Составы на полуфинал ЛЧ Барселона – Интер 

В среду, 30 апреля, должен состояться матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команды определили стартовые составы на поединок. В заявке каталонцев отсутствует их лучший бомбардир Роберт Левандовски, прична – травма.

«Барселона»: Щенсны, Пау Кубарси, Мартинес, Торрес, Педри, Рафинья, Ямаль, Ольмо, де Йонг, Кунде, Мартин.

«Интер»: Зоммер, Думфрис, Бастони, Ачерби, Биссекк, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

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Роберт Левандовски Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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