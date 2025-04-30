Янник СИННЕР: «Игроки начали на меня иначе смотреть. Мне было неуютно»

Первый номер мужского рейтинга Янник Синнер признал, что на публике чувствовал себя не очень комфортно после информации о том, что теннисиста признали виновным в использовании допинга.

В итоге итальянец согласился с трехмесячным баном.

«Помню, что на Australian Open я чувствовал себя не очень уютно в раздевалке или за столом во время обеда. Были игроки, которые начали на меня смотреть как-то иначе, мне это не понравилось. Тяжело так играть дальше».

«Я всегда был тем, кто шутит, кто общается со всеми вокруг, а тут мне было сложно. Я подумал, что, возможно, стоит взять паузу от тенниса после Australian Open. Мне было неуютно», – сказал Синнер.

Синнер вернулся к тренировкам 13 апреля и готовится сыграть на Italian Open в мае.