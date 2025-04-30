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  4. Янник СИННЕР: «Игроки начали на меня иначе смотреть. Мне было неуютно»
ATP
30 апреля 2025, 19:14 |
192
3

Янник СИННЕР: «Игроки начали на меня иначе смотреть. Мне было неуютно»

Теннисист думал взять паузу в выступлениях

30 апреля 2025, 19:14 |
192
3
Янник СИННЕР: «Игроки начали на меня иначе смотреть. Мне было неуютно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер мужского рейтинга Янник Синнер признал, что на публике чувствовал себя не очень комфортно после информации о том, что теннисиста признали виновным в использовании допинга.

В итоге итальянец согласился с трехмесячным баном.

«Помню, что на Australian Open я чувствовал себя не очень уютно в раздевалке или за столом во время обеда. Были игроки, которые начали на меня смотреть как-то иначе, мне это не понравилось. Тяжело так играть дальше».

«Я всегда был тем, кто шутит, кто общается со всеми вокруг, а тут мне было сложно. Я подумал, что, возможно, стоит взять паузу от тенниса после Australian Open. Мне было неуютно», – сказал Синнер.

Синнер вернулся к тренировкам 13 апреля и готовится сыграть на Italian Open в мае.

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Янник Синнер допинг
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 3
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Fdail
Вирішив взяти паузу й зробив це у вигляді благородного погодження на дискваліфікацію . Ця акробатика тепер виглядає ще талановитішою ніж до того. 
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0
Mystic_Healer
"винні інші, бо не так дивлятьься. а не я". так не грай далі, кому ти треба крім болотної шмари
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0
Saar
Все норм. Ти зараз найкращий! Повертайся скоріше, за твоєю грою приємно спостерігати!
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-1
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