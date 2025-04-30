Лига чемпионов30 апреля 2025, 19:03 |
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Это же уже было. Сможет ли Интер повторить свой успех 15-летней давности?
Итальянская команда встретится с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов
30 апреля 2025, 19:03 |
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15 лет назад итальянская команда победила Барселону в полуфинале Лиги чемпионов, а затем и выиграла турнир.
Итальянские команды часто становились преградой на пути Барселоны, четыре раза в 21 веке победив ее в плейоф Лиги чемпионов.
- 2002/03, 1/4: Барселона – Ювентус 1:2 - 1:1
- 2009/10, 1/2: Барселона – Интер 1:0 - 1:3
- 2016/17, 1/4: Барселона – Ювентус 0:0 - 0:3
- 2017/18, 1/4: Барселона – Рома 4:1 - 0:3
Правда, из этих четырех случаев только Интеру удалось выиграть турнир в сезоне 2009/10.
Напомним, в первом полуфинальном матче ПСЖ победил Арсенал в гостях со счетом 1:0.
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