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  4. Это же уже было. Сможет ли Интер повторить свой успех 15-летней давности?
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 19:03 |
154
0

Это же уже было. Сможет ли Интер повторить свой успех 15-летней давности?

Итальянская команда встретится с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов

30 апреля 2025, 19:03 |
154
0
Это же уже было. Сможет ли Интер повторить свой успех 15-летней давности?
AFP. Жозе Моуриньо

15 лет назад итальянская команда победила Барселону в полуфинале Лиги чемпионов, а затем и выиграла турнир.

Итальянские команды часто становились преградой на пути Барселоны, четыре раза в 21 веке победив ее в плейоф Лиги чемпионов.

  • 2002/03, 1/4: Барселона – Ювентус 1:2 - 1:1
  • 2009/10, 1/2: Барселона – Интер 1:0 - 1:3
  • 2016/17, 1/4: Барселона – Ювентус 0:0 - 0:3
  • 2017/18, 1/4: Барселона – Рома 4:1 - 0:3

Правда, из этих четырех случаев только Интеру удалось выиграть турнир в сезоне 2009/10.

Напомним, в первом полуфинальном матче ПСЖ победил Арсенал в гостях со счетом 1:0.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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