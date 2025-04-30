Это же уже было. Сможет ли Интер повторить свой успех 15-летней давности?

15 лет назад итальянская команда победила Барселону в полуфинале Лиги чемпионов, а затем и выиграла турнир.

Итальянские команды часто становились преградой на пути Барселоны, четыре раза в 21 веке победив ее в плейоф Лиги чемпионов.

2002/03, 1/4: Барселона – Ювентус 1:2 - 1:1

2009/10, 1/2: Барселона – Интер 1:0 - 1:3

2016/17, 1/4: Барселона – Ювентус 0:0 - 0:3

2017/18, 1/4: Барселона – Рома 4:1 - 0:3

Правда, из этих четырех случаев только Интеру удалось выиграть турнир в сезоне 2009/10.

Напомним, в первом полуфинальном матче ПСЖ победил Арсенал в гостях со счетом 1:0.