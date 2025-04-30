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WTA
30 апреля 2025, 18:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 19:15
1629
3

Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

30 апреля 2025, 18:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 19:15
1629
3
Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертьфинале украинка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Поединок состоится третьим запуском на Manolo Santana Stadium. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет против Элины Свитолиной.

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Марта Костюк Арина Соболенко WTA Мадрид смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Ірина Мельничук
Марті  перемоги . Важко , але можливо  .
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+1
Катя
Чесно кажучи я боюсь дивитись. Або треба буде брати якесь заспокійливе.
Ответить
+1
Vlad Holl
Марта , тебе в півфіналі чекає Еліна. Все буде добре.
Ответить
0
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