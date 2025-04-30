Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
В четвертьфинале украинка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Поединок состоится третьим запуском на Manolo Santana Stadium. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Соболенко.
Победительница противостояния в полуфинале сыграет против Элины Свитолиной.
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