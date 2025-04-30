Экс-тренер Динамо ответил форварду: «Вспомни, когда последний раз забивал»
Хацкевич решил ответить Супряге
Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич решил ответить форварду Владиславу Супряге, который недавно назвал специалиста худшим наставником в его карьере.
Хацкевич посоветовал Супряге, который сейчас играет в составе Зари, вспомнить, когда был его последний гол.
«Это его мнение, а я уважаю мнение каждого футболиста, с которым работал. Понятно, что у него было недовольство из-за того, что он не играл. Но при других тренерах Влад тоже не заиграл».
«Хочу пожелать ему здоровья, и чтобы он работал над собой. Нападающий должен забивать голы. Пусть Влад вспомнит, когда он последний раз забивал».
«Парню нужно разобраться в себе, потому что очень много времени потеряно», – сказал Хацкевич.
В УПЛ Супряга не забивал с осени 2020 года.
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