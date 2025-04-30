Экс-тренер Динамо ответил форварду: «Вспомни, когда последний раз забивал»

Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич решил ответить форварду Владиславу Супряге, который недавно назвал специалиста худшим наставником в его карьере.

Хацкевич посоветовал Супряге, который сейчас играет в составе Зари, вспомнить, когда был его последний гол.

«Это его мнение, а я уважаю мнение каждого футболиста, с которым работал. Понятно, что у него было недовольство из-за того, что он не играл. Но при других тренерах Влад тоже не заиграл».

«Хочу пожелать ему здоровья, и чтобы он работал над собой. Нападающий должен забивать голы. Пусть Влад вспомнит, когда он последний раз забивал».

«Парню нужно разобраться в себе, потому что очень много времени потеряно», – сказал Хацкевич.

В УПЛ Супряга не забивал с осени 2020 года.