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Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 20:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 20:34
1611
0

Экс-тренер Динамо ответил форварду: «Вспомни, когда последний раз забивал»

Хацкевич решил ответить Супряге

30 апреля 2025, 20:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 20:34
1611
0
Экс-тренер Динамо ответил форварду: «Вспомни, когда последний раз забивал»
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич решил ответить форварду Владиславу Супряге, который недавно назвал специалиста худшим наставником в его карьере.

Хацкевич посоветовал Супряге, который сейчас играет в составе Зари, вспомнить, когда был его последний гол.

«Это его мнение, а я уважаю мнение каждого футболиста, с которым работал. Понятно, что у него было недовольство из-за того, что он не играл. Но при других тренерах Влад тоже не заиграл».

«Хочу пожелать ему здоровья, и чтобы он работал над собой. Нападающий должен забивать голы. Пусть Влад вспомнит, когда он последний раз забивал».

«Парню нужно разобраться в себе, потому что очень много времени потеряно», – сказал Хацкевич.

В УПЛ Супряга не забивал с осени 2020 года.

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Александр Хацкевич Владислав Супряга Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск
Иван Зинченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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