Сыграл 3 игры за 4 года. Дублирующий вратарь МЮ получает 45 тысяч за неделю
Том Хитон играет за «красных дьяволов» с 2021 года
39-летний голкипер «Манчестер Юнайтед» Том Хитон удивил общественность своей зарплатой.
Об этом сообщает издание The Sun.
Отмечается, что резервный вратарь «красных дьяволов» получает 45 тысяч фунтов стерлингов в неделю - в то время, как «Манчестер Юнайтед» проводит сокращение персонала.
Интересно, что Хитон сыграл за «МЮ» лишь три матча за четыре сезона: две игры в Кубке английской лиги и одну - в Лиге чемпионов. Примечательно, что ни в одном из этих матчей он не пропустил ни одного мяча.
К тому же «красные дьяволы» рассматривают возможность продления контракта с Хитоном, поскольку будущее Андре Онана пока остается неопределенным.
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