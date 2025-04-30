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  4. Сыграл 3 игры за 4 года. Дублирующий вратарь МЮ получает 45 тысяч за неделю
Англия
30 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 30 апреля 2025, 16:51
1003
5

Сыграл 3 игры за 4 года. Дублирующий вратарь МЮ получает 45 тысяч за неделю

Том Хитон играет за «красных дьяволов» с 2021 года

30 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 30 апреля 2025, 16:51
1003
5
Сыграл 3 игры за 4 года. Дублирующий вратарь МЮ получает 45 тысяч за неделю
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний голкипер «Манчестер Юнайтед» Том Хитон удивил общественность своей зарплатой.

Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что резервный вратарь «красных дьяволов» получает 45 тысяч фунтов стерлингов в неделю - в то время, как «Манчестер Юнайтед» проводит сокращение персонала.

Интересно, что Хитон сыграл за «МЮ» лишь три матча за четыре сезона: две игры в Кубке английской лиги и одну - в Лиге чемпионов. Примечательно, что ни в одном из этих матчей он не пропустил ни одного мяча.

К тому же «красные дьяволы» рассматривают возможность продления контракта с Хитоном, поскольку будущее Андре Онана пока остается неопределенным.

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Том Хитон продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Александр Сильченко Источник: The Sun
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Комментарии 5
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Первый Среди Равных
Він шо винен шо його не випускають? Резервні голкіпери не потрібні уже? Він пахає на тренуваннях, тримає форму,  їздить з командою на матчі і завжди готовий вийти. Це все має бути за безплатно? 
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+1
Mark4854590
Нуль пропущених за чотири сезони. Свої гроші відпрацьовує на повну
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+1
kadaad
Здорово устроился!!!
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+1
Wlad West
Нех пособие по безработице.
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0
OKs100
Нормальная зарплата для футбола. Платили бы чуть меньше, он бы ещё в 25 лет бросил этот неблагодарный футбол с чрезмерными нагрузками на работе. Те кто находится в дубле и ни разу не играл за основу и даже не был в заявке на матч за 5-7 сезонов, тоже получают по 20-25 тысяч фунтов в неделю - больше миллиона в год.
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0
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