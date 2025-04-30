Сыграл 3 игры за 4 года. Дублирующий вратарь МЮ получает 45 тысяч за неделю

39-летний голкипер «Манчестер Юнайтед» Том Хитон удивил общественность своей зарплатой.

Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что резервный вратарь «красных дьяволов» получает 45 тысяч фунтов стерлингов в неделю - в то время, как «Манчестер Юнайтед» проводит сокращение персонала.

Интересно, что Хитон сыграл за «МЮ» лишь три матча за четыре сезона: две игры в Кубке английской лиги и одну - в Лиге чемпионов. Примечательно, что ни в одном из этих матчей он не пропустил ни одного мяча.

К тому же «красные дьяволы» рассматривают возможность продления контракта с Хитоном, поскольку будущее Андре Онана пока остается неопределенным.