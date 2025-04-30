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  4. «Не провал, но нужны голы для ЛЧ». В Италии оценили сезон Довбика в Роме
Италия
30 апреля 2025, 17:22 | Обновлено 30 апреля 2025, 17:56
444
0

«Не провал, но нужны голы для ЛЧ». В Италии оценили сезон Довбика в Роме

Журналисты не считают подписание Артема неудачным

30 апреля 2025, 17:22 | Обновлено 30 апреля 2025, 17:56
444
0
«Не провал, но нужны голы для ЛЧ». В Италии оценили сезон Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Популярный итальянский сайт Corriere dello Sport выпустил материал про форварда Ромы Артема Довбика, где журналисты оценили нынешний сезон украинского игрока.

Эксперты нашли проблемы в игре Довбика, но не считают трансфер провальным.

«Артема называли Машиной – он доминировал в штрафной и был смертельно опасным для соперника. Но в Роме мы пока что увидели только часть всего этого – не такой смертельный, не такой опасный и не такой бомбардир. Однако сезон точно не назвать провальным: 16 голов, многие из которых победные и очень важные. Очень многие форварды Ромы в прошлом и близко не были рядом с такими показателями.

Часть проблем можно списать на войну в Украине – его беспокойство за страну, родных и друзей. Он редко празднует голы, редко улыбается и пока что не стал своим для команды и фанов. И все же в конце сезона Роме нужен Довбик, который прервет серию из четырех матчей без голов и поможет в борьбе за Лигу чемпионов».

«Впереди четыре тура и три больших матча – против Фиорентины, Аталанты и Милана. Римлянам нужны полезные действия Довбика в этих встречах, которые определят, вернется ли команда в ЛЧ», – отметили журналисты.

Рома идет на 6-й позиции в двух очках от топ-4.

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Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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