«Не провал, но нужны голы для ЛЧ». В Италии оценили сезон Довбика в Роме

Популярный итальянский сайт Corriere dello Sport выпустил материал про форварда Ромы Артема Довбика, где журналисты оценили нынешний сезон украинского игрока.

Эксперты нашли проблемы в игре Довбика, но не считают трансфер провальным.

«Артема называли Машиной – он доминировал в штрафной и был смертельно опасным для соперника. Но в Роме мы пока что увидели только часть всего этого – не такой смертельный, не такой опасный и не такой бомбардир. Однако сезон точно не назвать провальным: 16 голов, многие из которых победные и очень важные. Очень многие форварды Ромы в прошлом и близко не были рядом с такими показателями.

Часть проблем можно списать на войну в Украине – его беспокойство за страну, родных и друзей. Он редко празднует голы, редко улыбается и пока что не стал своим для команды и фанов. И все же в конце сезона Роме нужен Довбик, который прервет серию из четырех матчей без голов и поможет в борьбе за Лигу чемпионов».

«Впереди четыре тура и три больших матча – против Фиорентины, Аталанты и Милана. Римлянам нужны полезные действия Довбика в этих встречах, которые определят, вернется ли команда в ЛЧ», – отметили журналисты.

Рома идет на 6-й позиции в двух очках от топ-4.