Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
30 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/4 финала украинка сыграет против представительницы Японии Моюки Утидзимы (WTA 56). Поединок начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.
Победительница противостояния в полуфинале встретится либо с Ариной Соболенко, либо с Мартой Костюк.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр считает, что это была игра на публику
Поединок 1/4 финала состоится 30 апреля и начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву