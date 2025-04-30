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  4. Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 апреля 2025, 15:31 |
699
0

Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

30 апреля 2025, 15:31 |
699
0
Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/4 финала украинка сыграет против представительницы Японии Моюки Утидзимы (WTA 56). Поединок начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в полуфинале встретится либо с Ариной Соболенко, либо с Мартой Костюк.

📺 Видеотрансляция

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Элина Свитолина Моюка Утидзима смотреть онлайн WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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