«Возле моего дома падали бомбы» Экс-тренер Шахтера – о возможном увольнении

Главный тренер «Мамелоди Сандаунс» Мигель Кардосо прокомментировал возможное увольнение после поражения в Кубке ЮАР.

«Вы спрашиваете о давлении на меня? При всем уважении, вот когда возле моего дома в Донецке падали бомбы – вот это было давление. У меня есть семья, которая меня любит – вот если бы этого не было, вот это давление.

Давление – это если у меня не было поддержки со стороны клуба и людей. Я живу под давлением футбола. Извините, но пришло время пожить для себя.

Если я что-то и достиг для себя, то это спокойствие, ведь он мне нужен. Я не завишу от чьего-то мнения. Я делаю все то, что от меня зависит, и буду это делать до конца своей жизни», – сообщил Кардосо.

Мигель Кардозу работал в донецком «Шахтере» с 2013 по 2017 годы. Сначала тренировал юниорскую команду, а затем был ассистентом Пауло Фонсеки.