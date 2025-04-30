Мирра Андреева – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 апреля проходят матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000.

Ориентировочно в 16:00 на Arantxa Sanchez Stadium выйдут Мирра Андреева (WTA 7) и Коко Гауфф (США, WTA 4).

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Гауфф.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Мэдисон Киз, либо против Иги Свентек.

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