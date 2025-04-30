Мирра Андреева – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
30 апреля проходят матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000.
Ориентировочно в 16:00 на Arantxa Sanchez Stadium выйдут Мирра Андреева (WTA 7) и Коко Гауфф (США, WTA 4).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Гауфф.
Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Мэдисон Киз, либо против Иги Свентек.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч за трофей состоится 14 мая в 18:30 в Житомире
Мадридский клуб давно следит за прогрессом Хоана Гарсии