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  4. Мирра Андреева – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 апреля 2025, 16:15 |
794
0

Мирра Андреева – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

30 апреля 2025, 16:15 |
794
0
Мирра Андреева – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

30 апреля проходят матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000.

Ориентировочно в 16:00 на Arantxa Sanchez Stadium выйдут Мирра Андреева (WTA 7) и Коко Гауфф (США, WTA 4).

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Гауфф.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Мэдисон Киз, либо против Иги Свентек.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков Sport.ua
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