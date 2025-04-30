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WTA
30 апреля 2025, 14:46 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:59
1191
0

Первая ракетка Украины вписала свое имя в историю теннисных достижений

Элина Свитолина выиграла 10 подряд матчей в двух сетах

30 апреля 2025, 14:46 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:59
1191
0
Первая ракетка Украины вписала свое имя в историю теннисных достижений
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина, после победы в четвертом раунде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде над бывшей третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции, вписала свое имя историю теннисных достижений.

Первая ракетка Украины стала четвертой теннисисткой в этом столетии, которая выиграла 10 подряд завершенных матчей на грунтовых кортах (включая игры за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг) в двух сетах подряд после Серены Уильямс, Флавии Пеннетты и Бернарды Пера.

Победная серия Элины началась 11 апреля в матче с польской теннисисткой Майей Хвалиньской. За этот период Свитолина добилась победы в двух поединках Кубка Билли Джин Кинг, выиграла трофей на турнире WTA 250 в Руане (Франция) и пробилась в четвертьфинал тысячника в столице Испании.

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WTA Мадрид Элина Свитолина Мария Саккари Серена Уильямс Флавия Пеннетта Бернарда Пера Майя Хвалиньска фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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