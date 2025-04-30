Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-капитан сборной Украины написал книгу в соавторстве с комментатором
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 13:51 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:14
492
0

Экс-капитан сборной Украины написал книгу в соавторстве с комментатором

Олег Лужный в соавторстве с Романом Бебехом написал книгу

30 апреля 2025, 13:51 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:14
492
0
Экс-капитан сборной Украины написал книгу в соавторстве с комментатором
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный против Предрага Мьятовича

Легендарный защитник «Динамо», лондонского «Арсенала» и сборной Украины Олег Лужный в соавторстве с футбольным комментатором Романом Бебехом написал книгу «Без компромиссов. Честная история нашего футбола».

Предисловие к изданию написал французский футболист и тренер Тьерри Анри. Среди спикеров издания – Арсен Венгер, Андрей Шевченко, Патрик Виейра, Виталий Кварцяный и Йожеф Сабо.

По словам соавтора Романа Бебеха, книгу писали на протяжении многих лет.

«Это откровенный рассказ о нашем футболе, закулисье, которых вы никогда раньше не слышали о предыдущем поколении игроков. Тех, кому отсутствие инстаграма не мешало быть настоящими звездами. Кто дошел до полуфинала Лиги чемпионов, но почти не давал интервью. В этой книге есть два любимых эпизода. Первый – когда Гордон с Сабо привели на базу «Динамо» бабку-провидицу, которая должна была помочь команде в еврокубках. А второй - как футболист «Арсенала» Парлор, зная, что будет здороваться с вице-президентом клуба, намазал руку мазью, чтобы таким образом подколоть руководителя. В общем – инсайдов, выдержанных временем, здесь хватает!», – рассказал Бебех.

Книга уже доступна для предзаказа на сайте издательства – stretovych.com.ua.

По теме:
Шевченко против Лужного. В Киеве состоится матч двух сборных
На один день. Кварцяный снова станет главным тренером
Экс-игрок Динамо: «Если Шева надел бы корону, то Лужный быстро ее сбил»
Олег Лужный
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда Барселоны пригрозила клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса
Футбол | 29 апреля 2025, 14:24 1
Звезда Барселоны пригрозила клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса
Звезда Барселоны пригрозила клубу уйти, если каталонцы купят Нико Уильямса

Рафинья фактически поставил ультиматум руководству каталонского клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Год вне состава. Ювентус продлил контракт с форвардом
Футбол | 30 апреля 2025, 13:36 0
ОФИЦИАЛЬНО. Год вне состава. Ювентус продлил контракт с форвардом
ОФИЦИАЛЬНО. Год вне состава. Ювентус продлил контракт с форвардом

Аркадиуш Милик заключил с клубом соглашение до 2027 года

«Мы говорили о...». Усик раскрыл детали разговора с Ибрагимовичем
Футбол | 30.04.2025, 08:23
«Мы говорили о...». Усик раскрыл детали разговора с Ибрагимовичем
«Мы говорили о...». Усик раскрыл детали разговора с Ибрагимовичем
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Футбол | 29.04.2025, 18:45
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Теннис | 29.04.2025, 18:13
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
29.04.2025, 06:23
Снукер
Известный украинский боксер планирует отобрать титул у россиянина
Известный украинский боксер планирует отобрать титул у россиянина
28.04.2025, 11:55 4
Бокс
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
29.04.2025, 09:41 3
Футбол
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
29.04.2025, 12:07
Бокс
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
29.04.2025, 11:33 2
Футбол
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
28.04.2025, 08:45
Футбол
Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании
Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании
28.04.2025, 08:57 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем