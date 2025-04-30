Экс-капитан сборной Украины написал книгу в соавторстве с комментатором
Олег Лужный в соавторстве с Романом Бебехом написал книгу
Легендарный защитник «Динамо», лондонского «Арсенала» и сборной Украины Олег Лужный в соавторстве с футбольным комментатором Романом Бебехом написал книгу «Без компромиссов. Честная история нашего футбола».
Предисловие к изданию написал французский футболист и тренер Тьерри Анри. Среди спикеров издания – Арсен Венгер, Андрей Шевченко, Патрик Виейра, Виталий Кварцяный и Йожеф Сабо.
По словам соавтора Романа Бебеха, книгу писали на протяжении многих лет.
«Это откровенный рассказ о нашем футболе, закулисье, которых вы никогда раньше не слышали о предыдущем поколении игроков. Тех, кому отсутствие инстаграма не мешало быть настоящими звездами. Кто дошел до полуфинала Лиги чемпионов, но почти не давал интервью. В этой книге есть два любимых эпизода. Первый – когда Гордон с Сабо привели на базу «Динамо» бабку-провидицу, которая должна была помочь команде в еврокубках. А второй - как футболист «Арсенала» Парлор, зная, что будет здороваться с вице-президентом клуба, намазал руку мазью, чтобы таким образом подколоть руководителя. В общем – инсайдов, выдержанных временем, здесь хватает!», – рассказал Бебех.
Книга уже доступна для предзаказа на сайте издательства – stretovych.com.ua.
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