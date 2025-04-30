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  4. Мэдисон Киз – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 апреля 2025, 14:20 |
1088
3

Мэдисон Киз – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

30 апреля 2025, 14:20 |
1088
3
Мэдисон Киз – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Мэдисон Киз и Ига Свентек

30 апреля состоятся матчи 1/4 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 14:00 по Киеву на Manolo Santana Stadium выйдут Мэдисон Киз (США, WTA 5) и Ига Свентек (Польша, WTA 2).

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Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 6:2 в пользу Иги.

Победительница противостояния в полуфинале встретится либо с Миррой Андреевой, либо с Коко Гофф.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sit Simurg
Традиція .. Не треба вигравати перший сет 6-0 ..)
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0
Андрій Заліщук
Бубликом Мед накормила полячку)))
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0
Андрій Заліщук
Редактори, ви з математикою дружите? 6+2=8, а пишете, що це буде сьома зустріч!
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0
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