Мэдисон Киз – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
30 апреля состоятся матчи 1/4 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В 14:00 по Киеву на Manolo Santana Stadium выйдут Мэдисон Киз (США, WTA 5) и Ига Свентек (Польша, WTA 2).
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Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 6:2 в пользу Иги.
Победительница противостояния в полуфинале встретится либо с Миррой Андреевой, либо с Коко Гофф.
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