Николай ЦЫМБАЛ: «Когда работал в ЮКСА – в мою работу не вмешивались»

В эфире информационно-аналитической программы «Украина футбольная» экс-тренер ЮКСА Николай Цымбал поделился своими впечатлениями от поражения бывшей команды в матче с «Буковиной», а также проанализировал причины неудачных результатов запорожского «Металлурга».

«Сейчас много разговоров о влиянии агента Пабло Буэно на работу тренерского штаба ЮКСА, – говорит Цымбал, – Когда работал главным тренером, то в мою работу никто не вмешивался. О том, что происходит в клубе сейчас не могу говорить. Относительно матча против «Буковины», то разгромный счет не соответствует ходу событий на поле. ЮКСА доминировала на протяжении всего матча, но «Буковина» воспользовалась своими быстрыми атаками. Судьбу матча решило индивидуальное мастерство опытных игроков. ЮКСА своими моментами не воспользовалась. Поэтому «Буковина» заслуженно победила. Скамейка запасных у этой команды мощнее чем у ЮКСА».

Высказался специалист и о причинах неудачных результатов «Металлурга» З весной.

«У запорожского клуба есть опытные игроки, но в завершающей стадии им постоянно чего-то не хватает. Безусловно, отсутствие результата влияет на психологическое состояние команды. Считаю, что здесь больше вопрос именно в психологии».

Также Цымбал отметил своего фаворита в борьбе за второе место в группе А Второй лиги. «Считаю, что «Пробой» уже никто не сможет догнать. По моему мнению, «Руху-2» будет непросто сохранить второе место. Команда еще больше омолодилась зимой. К тому же, не думаю, что львовяне ставят перед собой задачу любой ценой повыситься в классе. Для меня фаворит в борьбе за второе место – «Полесье-2». У житомирян ряд игроков из первой команды играют сейчас за вторую команду. В Первой лиге у них будет больше возможностей для того, чтобы обкатывать своих футболистов», – подчеркнул Цымбал.

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