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WTA
30 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 30 апреля 2025, 13:18
261
0

СВЕНТЕК: «У Мэдди отличная подача, которая здесь может высоко подпрыгивать»

Ига Свентек встретилась с журналистами

30 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 30 апреля 2025, 13:18
261
0
СВЕНТЕК: «У Мэдди отличная подача, которая здесь может высоко подпрыгивать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Действующая чемпионка турнира в столице Испании Ига Свентек встретилась с журналистами.

Вторая ракетка мира рассказала о подготовке к матчу с победительницей Открытого чемпионата Австралии Мэдисон Киз.

«Мне кажется, что эти условия подходят нам обеим, потому что у Мэдди (Киз) отличная подача, которая здесь может особенно высоко подпрыгивать.

Мы играли в прошлом году, но, насколько я помню, это был вечерний матч, тогда было прохладнее или условия немного отличались, так что мы точно посмотрим ту встречу.

Также проанализируем, как она играет в этом сезоне.

Честно говоря, каждый раз, когда я проигрывала в этом году, за исключением, пожалуй, одного турнира – тот, кто меня обыгрывал, выигрывал весь турнир.

Жеребьевки для меня были непростыми. Каждый раз, когда мне казалось, что я вхожу в ритм турнира, я проигрывала. Так что я не думаю, что это важно. Не знаю, хорошая ли у меня сейчас сетка или плохая – это трудно сравнивать. Я просто пойду вперед – я готова к следующему матчу в любом случае».

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Вячеслав Кулаковский Источник
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