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  4. «Серьезно, он зверь». Эдди Хирн рассказал о встрече с лидером Ман Сити
Профессиональный бокс
30 апреля 2025, 13:07 |
191
0

«Серьезно, он зверь». Эдди Хирн рассказал о встрече с лидером Ман Сити

Британский промоутер рассказал о встречи с Эрлингом Холандом

30 апреля 2025, 13:07 |
191
0
«Серьезно, он зверь». Эдди Хирн рассказал о встрече с лидером Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

26 апреля на футбольном стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» в английском Лондоне состоялся масштабный вечер бокса от журнала The Ring – Fatal Fury: City of The Wolves.

Главным событием стал бой в среднем весе (до 72,6 кг) – британец Крис Юбенк (34–3, 25 КО) одолел единогласным решением соотечественника Конора Бенна (23–0, 14 КО).

После окончания этого противостояния влиятельный промоутер Эдди Хирн ответил на вопросы журналистов. Учитывая, что бой проходил на футбольном стадионе, британца спросили, кто из нынешних игроков Английской Премьер-лиги мог бы попробовать свои силы на профессиональном ринге.

«Конечно, это Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Вы видели его размер и атлетизм, которыми он обладает? Когда я впервые столкнулся с ним на тренировочной базе «горожан», то понял, что никогда не видел такого экземпляра. Серьезно, он зверь. Его ноги... Он очень сильный», – восхищается Хирн.

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Эдди Хирн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Эрлинг Холанд Крис Юбенк Конор Бенн
Николай Титюк Источник
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