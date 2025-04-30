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  4. «В Шахтере такого не было». Звезда Динамо расхвалил Шовковского
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 16:57 |
1336
1

«В Шахтере такого не было». Звезда Динамо расхвалил Шовковского

Александр Пихаленок рассказал о работе под руководством Александра Шовковского

30 апреля 2025, 16:57 |
1336
1
«В Шахтере такого не было». Звезда Динамо расхвалил Шовковского
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок расхвалил главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского.

– Как тебе работать с таким маэстро, как Александр Шовковский?

– Классно работать. У Александра Владимировича стиль игры, я у него учусь очень многому, моментам, которых я не встречал в «Шахтере» и «Днепре».

– Каким именно?

– Очень много игры без мяча, нужно много использовать зоны. То, что я раньше не делал, сейчас пытаюсь делать это в «Динамо» и буду пытаться совершенствоваться, – сказал Пихаленок.

Александр Пихаленок стал игроком «Динамо» летом 2024 года. Полузащитник бесплатно перебрался в расположение киевского клуба после исчезновения СК Днепр-1 с футбольной карты Украины.

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Александр Шовковский Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Днепр-1
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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