«В Шахтере такого не было». Звезда Динамо расхвалил Шовковского

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок расхвалил главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского.

– Как тебе работать с таким маэстро, как Александр Шовковский?

– Классно работать. У Александра Владимировича стиль игры, я у него учусь очень многому, моментам, которых я не встречал в «Шахтере» и «Днепре».

– Каким именно?

– Очень много игры без мяча, нужно много использовать зоны. То, что я раньше не делал, сейчас пытаюсь делать это в «Динамо» и буду пытаться совершенствоваться, – сказал Пихаленок.

Александр Пихаленок стал игроком «Динамо» летом 2024 года. Полузащитник бесплатно перебрался в расположение киевского клуба после исчезновения СК Днепр-1 с футбольной карты Украины.