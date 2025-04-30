«В Шахтере такого не было». Звезда Динамо расхвалил Шовковского
Александр Пихаленок рассказал о работе под руководством Александра Шовковского
Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок расхвалил главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского.
– Как тебе работать с таким маэстро, как Александр Шовковский?
– Классно работать. У Александра Владимировича стиль игры, я у него учусь очень многому, моментам, которых я не встречал в «Шахтере» и «Днепре».
– Каким именно?
– Очень много игры без мяча, нужно много использовать зоны. То, что я раньше не делал, сейчас пытаюсь делать это в «Динамо» и буду пытаться совершенствоваться, – сказал Пихаленок.
Александр Пихаленок стал игроком «Динамо» летом 2024 года. Полузащитник бесплатно перебрался в расположение киевского клуба после исчезновения СК Днепр-1 с футбольной карты Украины.
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