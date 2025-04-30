Удержат ли преимущество? Стали известны составы матча Ингульца против Зари
Игра начнется в 13:00 на стадионе «Ника»
30 апреля в 13:00 состоится доигровка матча 16-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Зарей».
Игра должна была состояться в декабре, но тогда команды отыграли только первый тайм, а дальше всему помешала воздушная тревога.
После первой половины игры «Ингулец» минимально побеждает со счетом 1:0.
Главные тренеры команд определились с теми игроками, которые выйдут на футбольное поле. Кроме новичков, по регламенту протокол должен быть приближенным к декабрьскому.
Ингулец: Паламарчук, Жовтенко, Дыхтярук, Свистун, Катрич, Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный, Пушкарев
Заря: Сапутин, Дрышлюк, Башич, Тронтель, Жуниор, Попара, Яцык, Джордан, Мичин, Антюх, Будковский
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе признали трансферные провалы
«Кривбасс» ставит перед собой амбициозные цели