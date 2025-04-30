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Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 12:02 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:15
519
0

Удержат ли преимущество? Стали известны составы матча Ингульца против Зари

Игра начнется в 13:00 на стадионе «Ника»

30 апреля 2025, 12:02 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:15
519
0
Удержат ли преимущество? Стали известны составы матча Ингульца против Зари
Стадион Ника

30 апреля в 13:00 состоится доигровка матча 16-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Зарей».

Игра должна была состояться в декабре, но тогда команды отыграли только первый тайм, а дальше всему помешала воздушная тревога.

После первой половины игры «Ингулец» минимально побеждает со счетом 1:0.

Главные тренеры команд определились с теми игроками, которые выйдут на футбольное поле. Кроме новичков, по регламенту протокол должен быть приближенным к декабрьскому.

Ингулец: Паламарчук, Жовтенко, Дыхтярук, Свистун, Катрич, Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Могильный, Пушкарев

Заря: Сапутин, Дрышлюк, Башич, Тронтель, Жуниор, Попара, Яцык, Джордан, Мичин, Антюх, Будковский

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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