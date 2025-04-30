СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Ингулец – Заря
19:30 Аль-Наср – Кавасаки
22:00 Барселона – Интер
ТЕННИС
17:30 Элина Свитолина – Моюка Утидзима
21:00 Марта Костюк – Арина Соболенко
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