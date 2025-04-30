СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля

В среду, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ингулец – Заря

2.27 – 3.10 – 3.60

19:30 Аль-Наср – Кавасаки

1.34 – 5.65 – 7.70

22:00 Барселона – Интер

1.66 – 4.35 – 5.32

ТЕННИС

17:30 Элина Свитолина – Моюка Утидзима

1.23 – 4.23

21:00 Марта Костюк – Арина Соболенко

4.23 – 1.23

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