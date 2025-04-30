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30 апреля 2025, 11:29 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:34
4219
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

30 апреля 2025, 11:29 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:34
4219
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В среду, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Ингулец – Заря

Ggbet 2.27 – 3.10 – 3.60

19:30 Аль-Наср – Кавасаки

Ggbet 1.34 – 5.65 – 7.70

22:00 Барселона – Интер

Ggbet 1.66 – 4.35 – 5.32

ТЕННИС

17:30 Элина Свитолина – Моюка Утидзима

Ggbet 1.23 – 4.23

21:00 Марта Костюк – Арина Соболенко

Ggbet 4.23 – 1.23

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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