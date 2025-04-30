«Нужно чуть больше рисковать». Пятая ракетка мира о матче против Свентек

Пятая ракетка мира Мэдисон Киз накануне четвертьфинального поединка на турнире WTA 1000 в Мадриде против действующей чемпионки Иги Свентек ответила на вопросы журналистов.

После победы над хорваткой Донной Векич в 1/8 финала американскую теннисистку спросили, как она собирается подготовиться к четвертьфинальному матчу против второй ракетки мира.

«Думаю, я пересмотрю наш матч в Австралии и посмотрю, что у меня хорошо получалось и что сработало.

Также взгляну на то, что произошло здесь в прошлом году, потому что тогда матч с ней у меня получился неудачным, и постараюсь разработать игровой план.

Я считаю, что она великолепна на грунте, чувствует себя здесь очень уверенно, она побеждала здесь уже несколько раз.

Когда ты играешь с кем-то, кто так хорошо двигается по корту и так комфортно чувствует себя на грунте, нужно найти баланс между хорошим игровым планом и умной игрой, но при этом все же идти на риск немного больше, чем обычно. Ты знаешь, что в конечном счете нужно чуть больше рисковать и посмотреть, что из этого выйдет», – сказала Киз.