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Премьер-лига
Ингулец
30.04.2025 15:30 – Матч прерван, 45’ 1 : 0
Заря
8 декабря 2024 матч был прерван после первого тайма при счете 1:0 из-за воздушной тревоги, доигрывание – 30 апреля 2025
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 12:22 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:23
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0

Ингулец – Заря. Доигровка матча УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второй тайм поединка 16-го тура чемпионата Украины состоится 30 апреля в 13:00

30 апреля 2025, 12:22 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:23
616
0
Ингулец – Заря. Доигровка матча УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

30 апреля состоится доигровка матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Ингулец» Петрово и луганская «Заря».

Поединок пройдет на стадионе «Ника» (Александрия). Начало второго тайма - в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за воздушной тревоги команды смогли в декабре сыграть только первый тайм. Счет в матче 1:0 в пользу «Ингульца».

Главным арбитром матча будет Сергей Задиран из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Игнулец – Заря. Доигровка матча УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ингулец – Заря
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Трансляція матчу В ефірі

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События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Волохатый (Ингулец).
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Заря доигрывание матча доигрывание УПЛ смотреть онлайн
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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