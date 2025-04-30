Ингулец – Заря. Доигровка матча УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 апреля состоится доигровка матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Ингулец» Петрово и луганская «Заря».

Поединок пройдет на стадионе «Ника» (Александрия). Начало второго тайма - в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за воздушной тревоги команды смогли в декабре сыграть только первый тайм. Счет в матче 1:0 в пользу «Ингульца».

Главным арбитром матча будет Сергей Задиран из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Игнулец – Заря. Доигровка матча УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ».

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.