Ингулец – Заря. Доигровка матча УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Второй тайм поединка 16-го тура чемпионата Украины состоится 30 апреля в 13:00
30 апреля состоится доигровка матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Ингулец» Петрово и луганская «Заря».
Поединок пройдет на стадионе «Ника» (Александрия). Начало второго тайма - в 13:00 по киевскому времени.
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Из-за воздушной тревоги команды смогли в декабре сыграть только первый тайм. Счет в матче 1:0 в пользу «Ингульца».
Главным арбитром матча будет Сергей Задиран из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Игнулец – Заря. Доигровка матча УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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События матча
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