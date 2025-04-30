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Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 09:53 | Обновлено 30 апреля 2025, 10:00
247
0

Экс-игрок Динамо: «Если будет прекращение огня, то еврокубки сыграем дома»

Олег Саленко оценил шансы киевского клуба в Лиге чемпионов

30 апреля 2025, 09:53 | Обновлено 30 апреля 2025, 10:00
247
0
Экс-игрок Динамо: «Если будет прекращение огня, то еврокубки сыграем дома»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о шансах столичного клуба в групповом этапе Лиги чемпионов:

– Этим составом «Динамо» реально пробиться в основной этап Лиги чемпионов?

– Конечно, реально. Я видел, с кем киевский клуб потенциально может встретиться в квалификации. Те соперники им по зубам, они не выше классом и их можно проходить. Есть недостаток, что домашние матчи будем играть в Польше, но и там неплохо за нас болеют.

Можно предположить и такое, что Украине удастся договориться о прекращении огня на фронте, тогда соперников будем принимать на своем поле. Шансы на выход в основной этап в таком случае еще увеличатся, – считает Саленко.

«Динамо» набрало 64 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице. Ближайший преследователь – «Александрия» – отстает на четыре пункта. 3 мая подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде против «Ингульца».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Олег Саленко
Николай Титюк Источник: Футбол 24
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