«Мы говорили о...». Усик раскрыл детали разговора с Ибрагимовичем

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик раскрыл детали разговора с легендарным шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем во время встречи в аэропорту.

– Как человеку, который когда-то мечтал стать футболистом, было выйти на стадион «Уэмбли»?

– Это здорово. Очень рад, что бой состоится на Уэмбли. О боже, 97 тысяч человек, возможно, даже 100 тысяч. Это большая возможность для меня.

– Вчера мы видели тебя с Ибрагимовичем. Два больших спортсмена, разные виды спорта. О чем вы говорили? Он давал какие-нибудь советы?

– Да, говорили о спорте, о боксе, о людях, – сказал Усик.

Уже 19 июля на Уэмбли Александр Усик выйдет в ринг против британского боксера Даниэля Дюбуа.