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30 апреля 2025, 08:23 | Обновлено 30 апреля 2025, 08:33
660
0

«Мы говорили о...». Усик раскрыл детали разговора с Ибрагимовичем

Спортсмены встретились в аэропорту

30 апреля 2025, 08:23 | Обновлено 30 апреля 2025, 08:33
660
0
«Мы говорили о...». Усик раскрыл детали разговора с Ибрагимовичем
Instagram. Усик и Ибрагимович

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик раскрыл детали разговора с легендарным шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем во время встречи в аэропорту.

– Как человеку, который когда-то мечтал стать футболистом, было выйти на стадион «Уэмбли»?

– Это здорово. Очень рад, что бой состоится на Уэмбли. О боже, 97 тысяч человек, возможно, даже 100 тысяч. Это большая возможность для меня.

– Вчера мы видели тебя с Ибрагимовичем. Два больших спортсмена, разные виды спорта. О чем вы говорили? Он давал какие-нибудь советы?

– Да, говорили о спорте, о боксе, о людях, – сказал Усик.

Уже 19 июля на Уэмбли Александр Усик выйдет в ринг против британского боксера Даниэля Дюбуа.

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Златан Ибрагимович Александр Усик Александр Усик - Даниель Дюбуа стадион Уэмбли
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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