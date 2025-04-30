«Мы говорили о...». Усик раскрыл детали разговора с Ибрагимовичем
Спортсмены встретились в аэропорту
Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик раскрыл детали разговора с легендарным шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем во время встречи в аэропорту.
– Как человеку, который когда-то мечтал стать футболистом, было выйти на стадион «Уэмбли»?
– Это здорово. Очень рад, что бой состоится на Уэмбли. О боже, 97 тысяч человек, возможно, даже 100 тысяч. Это большая возможность для меня.
– Вчера мы видели тебя с Ибрагимовичем. Два больших спортсмена, разные виды спорта. О чем вы говорили? Он давал какие-нибудь советы?
– Да, говорили о спорте, о боксе, о людях, – сказал Усик.
Уже 19 июля на Уэмбли Александр Усик выйдет в ринг против британского боксера Даниэля Дюбуа.
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