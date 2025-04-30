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30 апреля 2025, 02:37 |
53
0

ФОТО. Вот как проводит свободное время Шовковский. Поехал за Киев

Александр Шовковский и Марина Кутепова активно проводят свободное время

30 апреля 2025, 02:37 |
53
0
ФОТО. Вот как проводит свободное время Шовковский. Поехал за Киев
Instagram. Александр Шовковский и Марина Кутепова

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский провёл выходной после матча с «Шахтёром» (2:2) в компании супруги Марины Кутеповой.

Пара опубликовала совместные фото, сделанные в Киеве.

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Шовковский отметил, что после напряжённой игры предпочёл провести время дома, в спокойной обстановке. Он также продемонстрировал заставку на телефоне с символикой «Динамо», подчеркнув свою приверженность клубу.

Кроме того, в воскресенье наставник киевлян вместе с супругой отправился в Витачев — живописную местность на берегу Днепра, расположенную более чем в 70 километрах к югу от столицы. Поездка состоялась на мотоцикле.

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фото lifestyle Динамо Киев Александр Шовковский
Максим Лапченко Источник: Instagram
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