ФОТО. Вот как проводит свободное время Шовковский. Поехал за Киев

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский провёл выходной после матча с «Шахтёром» (2:2) в компании супруги Марины Кутеповой.

Пара опубликовала совместные фото, сделанные в Киеве.

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Шовковский отметил, что после напряжённой игры предпочёл провести время дома, в спокойной обстановке. Он также продемонстрировал заставку на телефоне с символикой «Динамо», подчеркнув свою приверженность клубу.

Кроме того, в воскресенье наставник киевлян вместе с супругой отправился в Витачев — живописную местность на берегу Днепра, расположенную более чем в 70 километрах к югу от столицы. Поездка состоялась на мотоцикле.