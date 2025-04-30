ФОТО. Экс-партнер Мудрика по Челси расстался с моделью. Она – красавица
Хаким Зиеш и Хлоя Джей Лоис разошлись после короткого романа
Роман Хакима Зиеша и модели Хлои Джей Лойс завершился после короткого периода отношений.
Признаки разрыва стали заметны ещё в марте, а теперь пара больше не следит друг за другом в социальных сетях, что обычно указывает на окончательную расставание.
Чутки о их романе появились летом 2024 года, когда их заметили вместе на Ибице, а позже в Дубае.
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В новогоднюю ночь их также видели на яхте, но официально отношения не были подтверждены.
Зиеш выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира с «Челси» в 2021 году, а сейчас играет за «Аль-Духайль».
Хлоя Джей Лойс была партнершей Стивена Бергвейна из «Аякса» и имеет от него сына.
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