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30 апреля 2025, 02:24 |
79
0

ФОТО. Экс-партнер Мудрика по Челси расстался с моделью. Она – красавица

Хаким Зиеш и Хлоя Джей Лоис разошлись после короткого романа

30 апреля 2025, 02:24 |
79
0
ФОТО. Экс-партнер Мудрика по Челси расстался с моделью. Она – красавица
Instagram. Хлоя Джей Лоис

Роман Хакима Зиеша и модели Хлои Джей Лойс завершился после короткого периода отношений.

Признаки разрыва стали заметны ещё в марте, а теперь пара больше не следит друг за другом в социальных сетях, что обычно указывает на окончательную расставание.

Чутки о их романе появились летом 2024 года, когда их заметили вместе на Ибице, а позже в Дубае.

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В новогоднюю ночь их также видели на яхте, но официально отношения не были подтверждены.

Зиеш выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира с «Челси» в 2021 году, а сейчас играет за «Аль-Духайль».

Хлоя Джей Лойс была партнершей Стивена Бергвейна из «Аякса» и имеет от него сына.

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фото lifestyle девушки Хаким Зиеш
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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