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30 апреля 2025, 02:11 |
116
0

ВИДЕО. Вот чем занимается Кроос после завершения карьеры. Это сюрприз

Тони Кроос попробовал себя в роли арбитра

30 апреля 2025, 02:11 |
116
0
ВИДЕО. Вот чем занимается Кроос после завершения карьеры. Это сюрприз
Instagram. Тони Кроос

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос попробовал себя в новой роли.

35-летний экс-футболист завершил карьеру в прошлом году и сейчас занимается проектами, которые его интересуют.

Тони стал приглашенной звездой турнира The Icon League, где выступал в качестве эксперта и арбитра.

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The Icon League — это организация, которая занимается продвижением и развитием киберспорта.

The Icon League также организует футбольные турниры, которые могут включать в себя соревнования как по виртуальному футболу, так и по традиционному футболу. Эти турниры направлены на привлечение как профессиональных, так и любительских команд, предоставляя им возможность соревноваться на различных уровнях. Турниры могут включать в себя различные форматы и правила, адаптированные для разных категорий участников, что способствует развитию и популяризации футбола среди широкой аудитории.

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видео lifestyle Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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