Кто был лучшим на поле? Оценки за матч Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над Арсеналом со счетом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

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Наивысшую оценку за матч от WhoScored получил голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма (7.7), который сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Лучший игрок матча по версии УЕФА Усман Дембеле получил от WhoScored оценку 6.6

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/2 финала. Первый матч. 29 апреля. Лондон, «Эмирейтс»

Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1

Гол: Усман Дембеле, 4

Оценки за матч от WhoScored