Кто был лучшим на поле? Оценки за матч Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма получил наиболее высокую отметку
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Французский ПСЖ одержал минимальную победу над Арсеналом со счетом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.
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Наивысшую оценку за матч от WhoScored получил голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма (7.7), который сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Лучший игрок матча по версии УЕФА Усман Дембеле получил от WhoScored оценку 6.6
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/2 финала. Первый матч. 29 апреля. Лондон, «Эмирейтс»
Арсенал (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:1
Гол: Усман Дембеле, 4
Оценки за матч от WhoScored
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