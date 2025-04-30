ФОТО. Халк отметил 6-ю годовщину брака с племянницей бывшей жены

Халк отпраздновал шесть лет отношений с племянницей своей бывшей жены – Камилой – трогательным постом в Instagram.

38-летний экс-форвард сборной Бразилии вызвал резонанс не только на поле, но и вне его. После развода с женой Иран Анжело де Соуза, с которой у него трое детей, он начал встречаться с её племянницей Камилой Соузой Анжело в апреле 2019 года.

С тех пор пара вместе. В январе 2025 года они официально поженились, а 20 апреля 2020-го, по слухам, заключили первый брак в Китае, чтобы Камила могла получить визу.

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Во вторник Халк опубликовал фото с поцелуем и подписал: «Шесть лет рядом с тобой, благодарю Бога за нашу историю. Пусть любовь растёт в силе, уважении и счастье. Люблю тебя, моя жена, моя жизнь!».

У них двое детей — Зайя (2022) и Айша (2024). Свадьба прошла в Кампина-Гранде, в украшенном розами соборе.

Отношения вызвали скандал. Сестра бывшей жены назвала это предательством и написала: «Иногда Иуда — это тот, кто сидит с тобой за одним столом. Хотеть чужое — это от пустоты внутри».

Халк продолжает карьеру в «Атлетико Минейро» и забил более 120 голов с 2021 года. За сборную Бразилии он провёл 49 матчей и забил 11 голов.