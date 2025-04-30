До Бензема еще далеко. Усман Дембеле забил свой юбилейный гол в ЛЧ
Француз забил «Арсенала» в Лондоне в первом полуфинальном матче
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» дома проиграл «ПСЖ» со счетом 0:1.
27-летний французский игрок «ПСЖ» Усман Дембеле забил единственный и победный гол в матче.
Этот гол стал 20-м для француза в Лиге чемпионов.
Дембеле стал 9-м французским футболистом, забившим 20 голов в самом престижном турнире Европы. Лидером здесь является Карим Бензема, имеющий в своем активе 90 забитых мячей.
90 – Карим Бензема
55 – Килиан Мбаппе
50 – Тьерри Анри
42 – Антуан Гризманн
29 – Давид Трезеге
24 – Оливье Жира
22 – Жан-Пьер Папен
20 – Николя Анелька
20 – Усман Дембеле
🇫🇷 Franceses com 20 + ⚽ golos na Liga Campeões:— Playmaker (@playmaker_PT) April 29, 2025
90 Benzema
55 Mbappé
50 Henry
42 Griezmann
29 Trezeguet
24 Giroud
22 Papin
20 Anelka
20 Dembélé pic.twitter.com/Qrqqby9CUn
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