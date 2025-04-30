До Бензема еще далеко. Усман Дембеле забил свой юбилейный гол в ЛЧ

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» дома проиграл «ПСЖ» со счетом 0:1.

27-летний французский игрок «ПСЖ» Усман Дембеле забил единственный и победный гол в матче.

Этот гол стал 20-м для француза в Лиге чемпионов.

Дембеле стал 9-м французским футболистом, забившим 20 голов в самом престижном турнире Европы. Лидером здесь является Карим Бензема, имеющий в своем активе 90 забитых мячей.

90 – Карим Бензема

55 – Килиан Мбаппе

50 – Тьерри Анри

42 – Антуан Гризманн

29 – Давид Трезеге

24 – Оливье Жира

22 – Жан-Пьер Папен

20 – Николя Анелька

20 – Усман Дембеле