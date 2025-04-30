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  4. До Бензема еще далеко. Усман Дембеле забил свой юбилейный гол в ЛЧ
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 01:12 |
86
0

До Бензема еще далеко. Усман Дембеле забил свой юбилейный гол в ЛЧ

Француз забил «Арсенала» в Лондоне в первом полуфинальном матче

30 апреля 2025, 01:12 |
86
0
До Бензема еще далеко. Усман Дембеле забил свой юбилейный гол в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» дома проиграл «ПСЖ» со счетом 0:1.

27-летний французский игрок «ПСЖ» Усман Дембеле забил единственный и победный гол в матче.

Этот гол стал 20-м для француза в Лиге чемпионов.

Дембеле стал 9-м французским футболистом, забившим 20 голов в самом престижном турнире Европы. Лидером здесь является Карим Бензема, имеющий в своем активе 90 забитых мячей.

90 – Карим Бензема
55 – Килиан Мбаппе
50 – Тьерри Анри
42 – Антуан Гризманн
29 – Давид Трезеге
24 – Оливье Жира
22 – Жан-Пьер Папен
20 – Николя Анелька
20 – Усман Дембеле

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Арсенал Лондон статистика Усман Дембеле ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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