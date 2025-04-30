ФОТО. Фанатка дня. Белль Оливия – из-за неё вы полюбите Манчестер Юнайтед

Белль Оливия снова привлекла внимание в сети своими горячими фото с Ибицы.

Фанатка «Манчестер Юнайтед» опубликовала серию снимков, на которых она позирует в провокационном красном комплекте, подчеркивая свои формы и загар.

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Ее образ на фоне заката вызвал настоящий фурор среди подписчиков, которые засыпали ее восхищенными комментариями и огненными эмодзи.

Девушка любит публиковать откровенный контент на своей странице, собирая тысячи лайков.