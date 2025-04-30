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30 апреля 2025, 00:51 |
115
0

ФОТО. Денис Попов впервые показал новорожденного сына. Вылитый папа

Денис и Дария Попова – счастливые родители

30 апреля 2025, 00:51 |
115
0
ФОТО. Денис Попов впервые показал новорожденного сына. Вылитый папа
Instagram. Денис, Дария и Даниил Поповы

В сентябре стало известно, что в семье защитника киевского «Динамо» Дениса Попова и его жены Дарьи родился сын. –

Мальчика назвали Даниилом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

29 апреля семейство Поповых впервые показал фото ребёнка. Сын — очень похож на отца.

«Ну какая же семья красивая! Как Даня сейчас похож на дедушку своего 😍», – пишут в комментариях.

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фото lifestyle Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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