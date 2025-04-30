Другие новости30 апреля 2025, 00:51 |
115
0
ФОТО. Денис Попов впервые показал новорожденного сына. Вылитый папа
Денис и Дария Попова – счастливые родители
30 апреля 2025, 00:51 |
115
0
В сентябре стало известно, что в семье защитника киевского «Динамо» Дениса Попова и его жены Дарьи родился сын. –
Мальчика назвали Даниилом.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
29 апреля семейство Поповых впервые показал фото ребёнка. Сын — очень похож на отца.
«Ну какая же семья красивая! Как Даня сейчас похож на дедушку своего 😍», – пишут в комментариях.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 апреля 2025, 09:41 3
Карло Анчелотти покинет клуб после завершения сезона в Ла Лиге
Снукер | 29 апреля 2025, 06:23 0
28 апреля в английском Шеффилде завершилась стадия 1/8 финала
Футбол | 29.04.2025, 23:57
Футбол | 29.04.2025, 23:43
Футбол | 29.04.2025, 03:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.04.2025, 08:14
29.04.2025, 07:35 12
28.04.2025, 00:12 13
28.04.2025, 09:37 1
28.04.2025, 19:44 11
28.04.2025, 22:22 27
28.04.2025, 07:45 6
29.04.2025, 01:31 8