ПСЖ с шестой попытки обыграл Арсенал в еврокубках

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде победил «Арсенал» со счетом 1:0.

Этот матч стал уже 6-м в истории еврокубков между этими командами, а эта победа – первой для «ПСЖ».

1994, Кубок обладателей кубков: «ПСЖ» – «Арсенал» – 1:1

1994, Кубок обладателей кубков: «Арсенал» – «ПСЖ» – 1:0

2016, Лига чемпионов: «ПСЖ» – «Арсенал» – 1:1

2016, Лига чемпионов: «Арсенал» – «ПСЖ» – 2:2

2024, Лига чемпионов: «Арсенал» – «ПСЖ» – 2:0

2025, Лига чемпионов: «Арсенал» – «ПСЖ» – 0:1