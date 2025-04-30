Лига чемпионов30 апреля 2025, 00:36 |
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ПСЖ с шестой попытки обыграл Арсенал в еврокубках
Произошло это в Лондоне в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
30 апреля 2025, 00:36 |
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В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде победил «Арсенал» со счетом 1:0.
Этот матч стал уже 6-м в истории еврокубков между этими командами, а эта победа – первой для «ПСЖ».
1994, Кубок обладателей кубков: «ПСЖ» – «Арсенал» – 1:1
1994, Кубок обладателей кубков: «Арсенал» – «ПСЖ» – 1:0
2016, Лига чемпионов: «ПСЖ» – «Арсенал» – 1:1
2016, Лига чемпионов: «Арсенал» – «ПСЖ» – 2:2
2024, Лига чемпионов: «Арсенал» – «ПСЖ» – 2:0
2025, Лига чемпионов: «Арсенал» – «ПСЖ» – 0:1
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