Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ с шестой попытки обыграл Арсенал в еврокубках
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 00:36 |
73
0

ПСЖ с шестой попытки обыграл Арсенал в еврокубках

Произошло это в Лондоне в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

30 апреля 2025, 00:36 |
73
0
ПСЖ с шестой попытки обыграл Арсенал в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде победил «Арсенал» со счетом 1:0.

Этот матч стал уже 6-м в истории еврокубков между этими командами, а эта победа – первой для «ПСЖ».

1994, Кубок обладателей кубков: «ПСЖ» – «Арсенал» – 1:1
1994, Кубок обладателей кубков: «Арсенал» – «ПСЖ» – 1:0
2016, Лига чемпионов: «ПСЖ» – «Арсенал» – 1:1
2016, Лига чемпионов: «Арсенал» – «ПСЖ» – 2:2
2024, Лига чемпионов: «Арсенал» – «ПСЖ» – 2:0
2025, Лига чемпионов: «Арсенал» – «ПСЖ» – 0:1

По теме:
До Бензема еще далеко. Усман Дембеле забил свой юбилейный гол в ЛЧ
Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ
Французский бомбардир ПСЖ установил ряд рекордов в матче против Арсенала
Арсенал Лондон ПСЖ Арсенал - ПСЖ Лига чемпионов статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. 2-й самый высокооплачиваемый игрок Реала выбыл до конца сезона
Футбол | 29 апреля 2025, 23:33 1
ОФИЦИАЛЬНО. 2-й самый высокооплачиваемый игрок Реала выбыл до конца сезона
ОФИЦИАЛЬНО. 2-й самый высокооплачиваемый игрок Реала выбыл до конца сезона

Давид Алаба получил травму

Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Футбол | 29 апреля 2025, 10:55 9
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года

Руководство мадридского клуба продлит контракт с бельгийцем Тибо Куртуа

Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Теннис | 29.04.2025, 19:22
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Футбол | 29.04.2025, 03:00
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Футбол | 29.04.2025, 09:41
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 8
Футбол
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
28.04.2025, 08:45
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
28.04.2025, 08:14
Хоккей
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
28.04.2025, 15:07 60
Хоккей
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
28.04.2025, 09:37 1
Футбол
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
29.04.2025, 08:12 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем