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30 апреля 2025, 00:29 |
516
1

ФОТО. Футболист УПЛ встречается с настоящей красоткой. Огненные снимки

Избранница Юрия Климчука очень хороша собой

30 апреля 2025, 00:29 |
516
1
ФОТО. Футболист УПЛ встречается с настоящей красоткой. Огненные снимки
Instagram. Ася Климчук

Ася Климчук опубликовала новое фото в Instagram, которое быстро привлекло внимание подписчиков.

На снимке она предстала в романтичном платье с цветочным принтом, подчёркивающем её красоту.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка является женой футболиста львовского «Руха» Юрия Климчука.

Фото получило положительные отклики пользователей сети.

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фото lifestyle Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки Юрий Климчук
Максим Лапченко Источник: Instagram
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pol-55
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