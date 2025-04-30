ФОТО. Футболист УПЛ встречается с настоящей красоткой. Огненные снимки

Ася Климчук опубликовала новое фото в Instagram, которое быстро привлекло внимание подписчиков.

На снимке она предстала в романтичном платье с цветочным принтом, подчёркивающем её красоту.

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Девушка является женой футболиста львовского «Руха» Юрия Климчука.

Фото получило положительные отклики пользователей сети.