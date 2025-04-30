Другие новости30 апреля 2025, 00:29 |
516
1
ФОТО. Футболист УПЛ встречается с настоящей красоткой. Огненные снимки
Избранница Юрия Климчука очень хороша собой
30 апреля 2025, 00:29 |
516
1
Ася Климчук опубликовала новое фото в Instagram, которое быстро привлекло внимание подписчиков.
На снимке она предстала в романтичном платье с цветочным принтом, подчёркивающем её красоту.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка является женой футболиста львовского «Руха» Юрия Климчука.
Фото получило положительные отклики пользователей сети.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 апреля 2025, 10:55 9
Руководство мадридского клуба продлит контракт с бельгийцем Тибо Куртуа
Футбол | 29 апреля 2025, 23:57 12
Команда Энрике повела в очень интересной двухматчевой дуэли
Футбол | 30.04.2025, 00:03
Футбол | 29.04.2025, 01:31
Футбол | 29.04.2025, 03:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Прям дуже?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.04.2025, 07:45 6
28.04.2025, 22:22 27
28.04.2025, 00:12 13
29.04.2025, 08:12 40
28.04.2025, 09:37 1
29.04.2025, 18:13 22
29.04.2025, 06:23
28.04.2025, 15:07 60