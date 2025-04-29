Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Забарного показала жизнь пары в апреле. Много красоты
Другие новости
29 апреля 2025, 22:53 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:54
803
0

ФОТО. Жена Забарного показала жизнь пары в апреле. Много красоты

Ангелина Забарная показала атмосферные фото апреля

29 апреля 2025, 22:53 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:54
803
0
ФОТО. Жена Забарного показала жизнь пары в апреле. Много красоты
Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная, возлюбленная защитника сборной Украины и клуба «Борнмут» Ильи Забарного, опубликовала в Instagram серию атмосферных апрельских снимков.

Подборка кадров показывает жизнь жены футболиста и немного – самого игрока.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Обожаю вас и ваш вайб, вы – невероятна», – подписчики щедро рассыпаются в комплиментах Ангелине.

Судя по фото, апрель стал для семьи Забарных месяцем гармонии и вдохновения.

По теме:
Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Это загадка какая-то». Звезда Динамо отреагировал на допинг Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Джоб Беллингем – лучший молодой игрок сезона Чемпионшипа
фото Илья Забарный Ангелина Забарная lifestyle Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Футбол | 29 апреля 2025, 10:55 9
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года

Руководство мадридского клуба продлит контракт с бельгийцем Тибо Куртуа

Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
Футбол | 29 апреля 2025, 11:33 2
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с форвардом «Спортинга»

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
Хоккей | 29.04.2025, 07:35
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
Экс-голкипер клуба УПЛ: «Он взял баксы. Может, под хмельком был?»
Футбол | 29.04.2025, 21:56
Экс-голкипер клуба УПЛ: «Он взял баксы. Может, под хмельком был?»
Экс-голкипер клуба УПЛ: «Он взял баксы. Может, под хмельком был?»
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Теннис | 29.04.2025, 19:22
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
29.04.2025, 12:07
Бокс
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
28.04.2025, 02:51 3
Футбол
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
28.04.2025, 05:49 1
Футбол
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 443
Футбол
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
27.04.2025, 18:52 1
Теннис
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
28.04.2025, 07:45 6
Футбол
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем