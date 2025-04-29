ФОТО. Жена Забарного показала жизнь пары в апреле. Много красоты

Ангелина Забарная, возлюбленная защитника сборной Украины и клуба «Борнмут» Ильи Забарного, опубликовала в Instagram серию атмосферных апрельских снимков.

Подборка кадров показывает жизнь жены футболиста и немного – самого игрока.

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«Обожаю вас и ваш вайб, вы – невероятна», – подписчики щедро рассыпаются в комплиментах Ангелине.

Судя по фото, апрель стал для семьи Забарных месяцем гармонии и вдохновения.