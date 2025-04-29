Другие новости29 апреля 2025, 22:53 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:54
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ФОТО. Жена Забарного показала жизнь пары в апреле. Много красоты
Ангелина Забарная показала атмосферные фото апреля
29 апреля 2025, 22:53 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:54
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Ангелина Забарная, возлюбленная защитника сборной Украины и клуба «Борнмут» Ильи Забарного, опубликовала в Instagram серию атмосферных апрельских снимков.
Подборка кадров показывает жизнь жены футболиста и немного – самого игрока.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Обожаю вас и ваш вайб, вы – невероятна», – подписчики щедро рассыпаются в комплиментах Ангелине.
Судя по фото, апрель стал для семьи Забарных месяцем гармонии и вдохновения.
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