Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
«Кривбасс» ставит перед собой амбициозные цели
Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко заявил об амбициозном задании криворожской команды. Функционер заявил, что клуб в будущем хочет стать чемпионом УПЛ.
– Насколько важно для «Кривбасса» попасть в еврокубки? В какой степени будущее клуба зависит от решения этого вопроса?
– Будущее клуба от этого никак не зависит. Это наша задача. У нас есть большая глобальная задача – стать чемпионами страны, и мы к этому будем идти по тому, что мы запланировали. Потому что нет смысла сражаться за выход в еврокубки, потому что ты всегда будешь бороться за них.
Мы поставили амбициозную задачу и будем к этому идти. У нас есть понимание как это можно сделать. Есть разные времена: когда у тебя есть какие-то возможности, есть когда нужно реорганизовать что-то, перестроиться. Но глобальная цель одна.
Ранее сообщалось, что звездный легионер криворожской команды вылетел до конца сезона из-за травмы.
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