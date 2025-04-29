Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко заявил об амбициозном задании криворожской команды. Функционер заявил, что клуб в будущем хочет стать чемпионом УПЛ.

– Насколько важно для «Кривбасса» попасть в еврокубки? В какой степени будущее клуба зависит от решения этого вопроса?

– Будущее клуба от этого никак не зависит. Это наша задача. У нас есть большая глобальная задача – стать чемпионами страны, и мы к этому будем идти по тому, что мы запланировали. Потому что нет смысла сражаться за выход в еврокубки, потому что ты всегда будешь бороться за них.

Мы поставили амбициозную задачу и будем к этому идти. У нас есть понимание как это можно сделать. Есть разные времена: когда у тебя есть какие-то возможности, есть когда нужно реорганизовать что-то, перестроиться. Но глобальная цель одна.

Ранее сообщалось, что звездный легионер криворожской команды вылетел до конца сезона из-за травмы.