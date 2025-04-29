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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 21:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 21:55
1464
5

Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер

«Кривбасс» ставит перед собой амбициозные цели

29 апреля 2025, 21:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 21:55
1464
5
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
ФК Кривбасс. Владимир Баенко

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко заявил об амбициозном задании криворожской команды. Функционер заявил, что клуб в будущем хочет стать чемпионом УПЛ.

– Насколько важно для «Кривбасса» попасть в еврокубки? В какой степени будущее клуба зависит от решения этого вопроса?

– Будущее клуба от этого никак не зависит. Это наша задача. У нас есть большая глобальная задача – стать чемпионами страны, и мы к этому будем идти по тому, что мы запланировали. Потому что нет смысла сражаться за выход в еврокубки, потому что ты всегда будешь бороться за них.

Мы поставили амбициозную задачу и будем к этому идти. У нас есть понимание как это можно сделать. Есть разные времена: когда у тебя есть какие-то возможности, есть когда нужно реорганизовать что-то, перестроиться. Но глобальная цель одна.

Ранее сообщалось, что звездный легионер криворожской команды вылетел до конца сезона из-за травмы.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Владимир Баенко
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 5
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255547
Они что, живут в параллельной реальности, во фантазеры
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Gargantua81
ну это только разговоры. Кривбас постоянно продает ведущих игроков (Бескоровайный, Стецьков, Драмбаев, Принс) а после ухода Зеленского и вовсе может прекратить существование, так как на Караманица повесили ФК в рамках большого договора о крышевании его бизнеса. Самому ему футбол не интересен.
Вызов Динамо и Шахтеру могут бросить Полесье, Карпаты и 1925. Там владельцы богаче Суркиса и уже на уровне Ахметова. 
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0
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vasilichn
И що он курит?
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